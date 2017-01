Vil fengsle valdeleg 17-åring

17-åringen som slo ned fem forbipasserande i Bergen sentrum natt til laurdag blir framstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet meiner det er fare for gjentaking, og ber om to veker i varetekt for 17-åringen. Guten, som tidlegare er domfelt, nektar straffskuld.