Vil fengsle ung mann på ny

Politiet ber om fire veker i varetekt for ein ung mann som tidlegare har vore fengsla, etter at han skal ha laga trøbbel på Bybanen. Mannen, som er under 20 år, blei lauslaten av retten for nokre veker sidan. – Denne gongen er det snakk om skremmande eller plagsam åtferd, seier politiadvokat Kristoffer Rosenlund. Mannen blir framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett måndag formiddag.