Vil fengsle mann etter innbrot

Ein eldre mann blir framstilt for fengsling i Bergen tingrett i dag, sikta for fleire innbrot og tjuveri i romjula. I tillegg til tjuveri frå eit bustadhus, meiner politiet han også står bak innbrotet på Haukeland universitetssjukehus 30. desember. Den sikta er tidlegare domfelt for liknande forhold fleire gonger.