Vil fengsle knivbærende kvinne

En kvinne i 50-årsalderen blir i dag fremstilt for fengsling i Bergen tingrett, etter gjentatte ganger å ha gått med kniv og softgun på offentlig sted. – Kvinnen har også opptrådt truende mot politiet flere ganger, og er også nylig dømt for dette. Vi vil fengsle henne i fire uker for å beskytte samfunnet og forhindre gjentakelse, sier politiadvokat Asgeir Ohnstad.