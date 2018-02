Vil fengsle drapssikta i fire veker

Måndag klokka 12.45 møter ein 43 år gamal mann til fengslingsmøte i Bergen tingrett, etter funnet av ei død kvinne (70) i ei bustadblokk på Landås laurdag kveld.

Mannen er sikta for drap og politiet ber om fire veker i varetekt medan dei etterforskar saka vidare.

– Vi ber om fengsling i full isolasjon, med brev- og besøksforbod, seier politiadvokat Ørjan Ogne til NRK måndag føremiddag.

FENGSLING: Politiadvokat Ørjan Ogne ber om fire veker i varetekt for den drapssikta 43-åringen i Bergen. Foto: Christian Lura / NRK

– Drapsvåpen var øks

Den sikta 43-åringen ringde sjølv politiet og fortalde at mora låg død i leilegheita på Landås.

I politiavhøyr har mannen forklart seg både om drapet og kva våpen han har brukt. Drapsvåpenet vart funne i eit søppelrom utanfor bustadblokka.

Ifølge BT og BA meiner politiet at mannen har brukt ei øks til ugjerninga.

– Vi vil ikkje gi opplysningar om kva drapsvåpen som er brukt enno. Vi har ei forklaring som vi må ettergå og sikre, seier Ogne.

Har ein teori om drapstidspunkt

Førebels har ikkje politiet gitt opplysningar om når drapet skal ha skjedd.

På ein presseorientering søndag kveld fortalde politiadvokat Ørjan Ogne at drapet må ha skjedd før klokka 19.00 laurdag 10. februar.

Til NRK måndag seier Ogne at dei har ein teori om tidspunktet for drapet, men at dei ventar på obduksjonsrapporten for endeleg konklusjon.

Bad om hjelp

Den avdøde kvinna skal ha budd saman med sonen på adressa der ho vart funnen død. Forsvarar Jannike Keller-Fløystad seier saka er ei familietragedie.

Ifølge ho skal mannen ha vore innlagt på ein psykiatrisk avdeling for nokre veker sidan og bedt om å ikkje bli skriven ut.

– Han vart ikkje høyrd, og han snakka mykje om at han har bedt om hjelp i forkant av hendinga, sa Keller-Fløystad til NRK i går.

Det er førebels ikkje kjend korleis 43-åringen stiller seg til drapssiktinga.

Helse Bergen bekreftar at mannen har vore til behandling hjå dei. Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander seier til NRK at dei undersøker saka.

- Med bakgrunn i opplysningane som har kome fram, så har vi sett på saka og vil undersøke den vidare. Vi har rutinemessig varsla tilsynsmyndigheitene.