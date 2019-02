Vil fengsle 17-åring

En 17 år gammel jente blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett i dag siktet for alvorlige trusler. – På grunn av siktedes unge alder vil jeg ikke kommentere saken, sier politiadvokat Mats Henriksen. Jentens forsvarer, Anne Kroken, sier til NRK at jenten burde fått hjelp tidligere.