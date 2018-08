Vil fengsla 23-åring for knivangrep

Politiet vil be om fire vekers varetektsfengsling med brev og besøksforbod for den 23 år gamle mannen som er sikta for å ha knvistukke ein 25-åring i Bergen onsdag. Politiet grunngir det med gjentakingsfare og fare for at bevis vil gå tapt.