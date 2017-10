Vil få bort køene med båt

For å stoppe bilkøene over Sotrabrua mellom Sotra og Bergen i rushet, ønsker Fjell-ordfører Marianne Bjorøy (Ap) en pendlerbåt fra Ågotnes til Bergen sentrum, skriver BA. Det er erfaringene sykkel-VM som har satt i gang prosessen. Hurtigbåten som da ble satt inn, fraktet over tusen passasjerer på mesterskapets avslutningsdag.