Vil droppe fire felt og 110 km/t på fergefri E39

– En løsning på fire felt trekker kostnadene opp. Derfor peker vi på et alternativ for å få utgiftene ned igjen, sier fylkesrådmann Rune Haugsdal til NRK.

Planen om Hordfast som del av ferjefri E39 ble i fjor beregnet å koste 43 milliarder kroner, mer enn dobbelt så mye som overslagene som ble gjort fem år tidligere.

Broen over E39 vil bli det dyreste og største veiprosjektet i Norge noensinne om det skal gjennomføres.

Prisen kan i verste fall velte hele prosjektet. Fylkesrådmannen i Hordaland mener derfor det bør vurderes å droppe firefelts motorvei med fart på 110 kilometer i timen.

I stedet bør man gå tilbake til den opprinnelige planen om to felt og 90 kilometer i timen.

Fakta om ferjefri E39 Ekspandér faktaboks Planen om en ferjefri kyststamvei på Vestlandet er norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt. Ferjefri E39 er ønsket på grunn av behovet for bedre infrastruktur og utvidet bo- og arbeidsmarked, men omstridt på grunn av utbyggingskostnadene, trafikkøkningen og klima-/ miljøkonsekvensene. Kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim langs E39 er over 20 timer i dag, inkludert åtte ferjereiser. Hvis det bygges bruer og tunneler slik at strekningen blir ferjefri, kan reisetiden på hele strekningen reduseres med sju timer. Å gjøre hele strekningen ferjefri ble tidlig anslått å koste minst 150 milliarder kroner. I 2016 hadde tallet vokst til 340 milliarder kroner. Første fjordkryssingsprosjekt er Rogfast med en 26,7 kilometer lang tunnel og firefelts motorvei under Boknafjorden. Planlagt byggestart i 2016 er forsinket. Neste fjordkrysning, kalt Hordfast, sør for Bergen inkluderer brokryssing av Bjørnafjorden og Langenuen og firefelts motorvei med 110 km/t gjennom kommunene Stord, Tysnes og Os. Det er ikke kjent om delprosjektet våren 2017 kommer med i revidert Nasjonal Transportplan 2018-2029. Regjeringen tar et forbehold når det gjelder kryssing av Sognefjorden. Det er ikke klart om det er teknisk mulig å gjennomføre kryssing av denne. Videre må Nordfjorden, Stjorfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden krysses. (NRK/NTB)

FRYKTER MER TRAFIKK INN MOT BERGEN: Rune Haugsdal er fylkesrådmann i Hordaland. Foto: Sølve Rydland / NRK

Frykter mer trafikk inn mot Bergen

Haugsdal mener også at utbyggingen vil føre til mer trafikk inn mot bergensområdet og gjøre det vanskeligere å få gjennomført ambisjonene om nullvekst i biltrafikk i byområdet.

– Byområdet har sine utfordringer når det gjelder trafikk. Dette prosjektet vil utfordre disse. Derfor er det viktig at vi ser på løsninger som ikke fører til at all trafikk sluses gjennom sentrum av Bergen.

Når det gjelder natur- og kulturminneverdier er fylkesrådmannen negativ til at vegvesenet går inn for bro over Bårdsundet på Tysnes i stedet for en tunnel under.

– Bårdsundet har kulturminneverdier som er viktig. Her finner vi gravrøyser fra bronse- og jernalderen. Derfor anbefaler vi å ta spesielle hensyn der. Som et alternativ foreslår vi en senketunnel.

GIGANTPROSJEKT: En bro her over Bjørnafjorden mellom Stord og Os vil bli et enormt samferdselsprosjekt Norge ikke har sett maken til før. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Et prosjekt i strid med overordnede klimamål

Det er i forslaget til høringsuttalelse for Hordaland fylkeskommune at rådmannen kommer med sine forslag om kraftige kutt i gigantprosjektet.

De neste ukene skal fylkespolitikerne i Hordaland behandle forslaget til rådmannen. Natalie Antonia Golis i Miljøpartiet De Grønne er på den ene siden fornøyd med fylkesrådmannens kritikk.

– Vi er faktisk fornøyd med mange av forslagene til fylkesrådmannen. Det gjelder blant annet hans bekymring for at dette prosjektet øker trafikken inn mot sentrum av Bergen.

– Samtidig er vi skuffet over den positive innstillingen. Dette prosjektet er stikk i strid med alle våre overordnede klimamål.