Vil droppe bro over Bjørnafjorden

Regjeringens veiselskap Nye Veier anbefaler å bygge Hordfast på fergefri E39 via Fusa, og dermed droppe gigantbroen over Bjørnafjorden mellom Os og Tysnes, skriver BT. Dette kan ifølge selskapet kutte Hordfast-prisen fra 37 til 24 milliarder kroner. Anbefalingen fra Nye Veier kommer i innspillet de har blitt bedt om å gi samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i forkant av Nasjonal transportplan 2022-33. – Svarene jeg har fått i dag er ikke fasiten, sa Dale da han mottok rapporten. Samferdselsministeren ba imidlertid innspillspartene komme med løsninger for å bygge mer kostnadseffektivt.