Vil bygge giganthytte for over 200 personer ved Trolltunga

– Vi ser for oss en hytte som må være rimelig stor for å ta unna etterspørselen de månedene det er mange besøkende, sier Helene Ødven, leder i Bergen og Hordaland Turlag.

Turistforeningen har nå gått i gang arbeidet med en hytte med sengeplasser til minst 200 personer. Den skal gjøre Trolltunga tryggere for det stadig økende antallet besøkende til området.

Over 80.000 personer besteg Trolltunga i fjor. De mange redningsaksjonene sliter hvert år ut de frivillige.

I år er det for første gang ventet at besøkstallet passerer 100.000.

– En hytte vil kunne ta unna de aller fleste redningsaksjonene, som primært skyldes utmattede turister. Disse vil kunne ta inn på overnattingsstedet for å hvile. Det vil gjøre at Røde Kors slipper å rykke ut, sier Ødven.

VÆRHARDT: Turen til Trolltunga er både lang og tidvis krevende i tøff natur, noe svært mange turister ikke er forberedt på. Foto: Trolltunga Active

Vil ha spleiselag

Turistforeningen vil ikke finansiere prosjektet selv. De har tidligere krevd at staten må være med å ta et finansielt ansvar for sikkerheten.

SPLEISELAG: Leder i Bergen og Hordaland Turlag Helene Ødven vil ha investorer med på laget for å få på plass en hytte ved Trolltunga. Bergen og Hordaland Turlag er en del av Den Norske Turistforening. Foto: Oddgeir Øystese

Nå har de altså konkrete planer og startet jakten på investorer som er villig til å spytte inn titalls millioner.

– Dette vil fort koste opp mot 50 millioner kroner, og det er noe helt annet enn prosjektene vi har tradisjon for å bære frem i turlaget. Så for oss er det viktig at det blir et spleiselag mellom staten og andre større aktører, som kan være med å se på dette som noe samfunnsnyttig, sier Ødven.

Trolltunga Foto: Asgeir Helgestad / Artic Light AS / Innovasjon Norge Ekspandér faktaboks Trolltunga er en steinformasjon som står horisontalt ut fra fjellet rundt 700 meter over Ringedalsvatnet, i Skjeggedal ved Tyssedal i Odda kommune, i Hordaland.

Fra Skjeggedal går man den første kilometeren rett opp, i trappetrinn, før turen går videre gjennom mer variert fjellterreng i ytterligere ti kilometer. Turen frem til Trolltunga tar 4-5 timer, en vei!

Besøkstallet har eksplodert etter at nettstedet Tripadvisor i 2012 omtalte Trolltunga som et av verdens mest spektakulære turmål.

I 2016 ventes det rundt 100.000 besøkende.

DÅRLIG KLEDD: Dårlig kledde turister er blitt et vanlig syn på veien opp til Trolltunga. Foto: Trolltunga Adventures

Tror det finnes marked

Reiselivsdirektør i Bergen Ole Warberg mener et overnattingssted er en god idé.

– Trolltunga er blitt et ikon mange reiser til. Det er positivt om det bygges opp kapasitet som kan gjøre det enklere og mer tilgjengelig for tilreisende, sier han.

– Er det et marked for 200 sengeplasser ved dette turmålet?

– Hvis man ser på alle som går den veien i høysesongen, så er det ikke tvil om at det kan være mulig å gjøre butikk av en sånn satsing. Men det er klart at det er en relativt kort sesong, så det er en del usikre faktorer som avgjør hvorvidt det kan gjøres lønnsomt.

POSITIV: Reiselivsdirektør i Bergen Ole Warberg syns et overnattingssted ved Trolltunga er en god idé. Foto: Espen Hatlestad / NRK

Reiselivsdirektøren syns imidlertid ikke at reiselivsnæringen i regionen har et ansvar for å være med på å finansiere hytteprosjektet.

– Det er ikke nødvendigvis et ansvar, men vi er på mange måter i et spleiselag alle sammen i mye av det vi gjør på markedsføringssiden. Og det kan godt være at flere investorer som kan se på muligheten for å bære et sånt ansvar og være med på et spleiselag i fjellet, sier Warberg.