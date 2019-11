Vil bygga 1500 bustadar i Eidsvåg

Rexir Holding ynskjer å bygga 1500 bustader i «Nye Eidsvåg». Det er i tillegg planlagt bybanestopp og å legga E39 under bakkenivå, for å redusera trafikkstøy. – Me bygger ein moderne by etter framtida sine miljøkrav, skriv Filip Rygg i Rexir.