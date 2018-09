– Jeg kjenner en som ikke får seg leilighet. Han er lei seg og må bo hjemme. Det er trist at ikke alle får leilighet, sier Kjersti Andersen.

Bergen kommune brukte tolv år på å gi henne leiligheten i Tertnesflaten bofellesskap. I årevis har mange mennesker med utviklingshemming stått i boligkø i Bergen.

Kommunen har flere ganger lovet, og deretter brutt løftene om å fjerne boligkøen. Den teller i dag rundt 100 personer.

Nå kommer helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) med et nytt løfte til de som venter på egen bolig.

– Heretter skal alle som har en utviklingshemming i Bergen og ønsker seg egen bolig, få det, sier Ljosland.

HELSEBYRÅDEN PÅ BESØK: Rebekka Ljosland og Kjersti Andersen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Legger 417 millioner på bordet

Innen fem år lover byrådet i Bergen nå plass i bofellesskap for alle de som står i boligkø.

I budsjettet settes det av 315 millioner kroner til investeringer. I tillegg kommer 102 millioner i bevilgninger til drift i denne økonomiplanperioden.

– Vi inviterer alle partiene i bystyret til å være med på dette løftet. Boliger for denne gruppen har så mye å si for å gi dem meningsfulle og gode hverdager, sier helsebyråden.

Også i 2016 kom Ljosland med lovnader om bedring, men innrømte den gangen at 100 millioner ikke var nok til å få bukt med ventelisten for egen bolig for de utviklingshemmede.

Brutte løfter

At nesten en halv milliard nå blir satt av til å få ned boligkøen, blir tatt godt imot av Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

I 25 år har de kjempet for at kommunen skal holde løftene de har gitt i saken.

– Dette gjør oss veldig lettet. Jeg håper virkelig de klarer å nå dette målet. Det er viktig at bystyret nå vedtar denne planen slik at den kan bli gjennomført, sier leder for forbundet i Bergen, Kari Elster Moen.

– Det må ikke være sånn at denne gruppen først får seg egen bolig den dagen foreldrene er døde.

ØNSKER TILTAKET VELKOMMEN: Kari Elster Moen er leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Bergen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Glad familie

Hjemme hos Kjersti Andersen klinger det muntre toner fra pianoet hennes. Det er en stund til desember, men aldri har det nok passet bedre med «Glade jul» allerede i september.

Rolf Ruud Andersen er glad for at Kjersti er på plass i egen leilighet.

– Øyeblikket da vi fikk vite at hun var blitt tildelt sin egen bolig var helt fantastisk. Hun gledet seg virkelig til å flytte inn. Vi i familien hadde jo også behov for avlastning.