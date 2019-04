Vil betale for hurtigbåtstopp

Halvparten av avgangane til hurtigbåten mellom Leirvik og Bergen går ikkje innom Bekkjarvik på Austevoll. – Det er eit problem for næringslivet, seier ordførar Morten Storebø frå Høgre. Kommunen er no innstilt på å betale for at hurtigbåten skal stoppe.