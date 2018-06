Vil begrense cruisetrafikken

Byrådet i Bergen ønsker å begrense tallet på cruisepassasjerer til 8000 per dag. Målet er å unngå utslipp av klimagasser i havnen og trengsel i byens gater. Kommunen, Bergen Reiselivslag og Bergen havn har tidligere vært enige om et midlertidig tak på fire skip og 9000 passasjerer per dag.