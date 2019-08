Vil at forelesningane skal filmast

På under eit døgn har 800 studentar ved Norges Handelshøyskole skrive under på ein protest mot at ikkje alle forelesningar skal filmast og bli lagt ut på intranettet. Leinga på skulen svarar at delar av forelesningane framleis vil bli filma, og at dei ønsker at studentane skal møte opp på forelesingane.