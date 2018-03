Vil at ferje skal betala Hordfast

Øyvind Halleraker i Hordfast AS vil finansiera ny ferjefri E39 med bompengar på ferjene. Det skriv Stord24. Pådrivarselskapet for ferjefritt samband mellom Os og Stord vil no be kommunane regionen om seia ja til bompengar på ferjene. Desse skal betala for planlegginga av prestisjeprosjektet.