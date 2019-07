Vil åpne Ulvsnesøy for folket

Selskapet Expo-Ship AS og privatpersonen Rune Aasegg har sammen kjøpt Ulvsnesøy mellom Osterøy og Vaksdal. De skriver i en pressemelding at de ønsker å gjøre den mangeårige fengselsøyen tilgjengelig for en større del av befolkningen, med satsing på tilretteleggelse for barn og ungdom og økologisk drift med dyr, fjærkre og matproduksjon. De ønsker tips og innspill og samarbeid med privatpersoner, næringsliv og kommuner velkommen.