Viking Cruises-skip kolliderte

En uke etter at «Viking Sky» havarerte i Hustadvika, har et annet av skipene til tidligere bergensreder Torstein Hagen vært innblandet i en ulykke, skriver VG. Mandag kolliderte «Viking Idun» med en oljetanker i Nederland, med 171 passasjerer om bord. Cruiseskipets baug skal ha fått store skader, og oljetankeren fikk et stort hull i skroget. Ulykken førte ikke til lekkasje eller personskader.