Vikafjellet stengt på grunn av uvær

Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt og åpner ikke igjen i dag. Det er innført kolonnekjøring for alle kjøretøy over Haukelifjell, Hardangervidda og mellom Hol og Aurland. Der går første kolonne fra Geiteryggen kl. 14.30.