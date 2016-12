Viggo er så glad i ferger at han pynter med denne i hagen

Viggo Nonås (41) fra Fusa jobber til daglig på fergen MF «Hordaland». Og man kan trygt si at han er av typen som tar jobben med seg hjem.

FRAKTET MED FERGE: Viggo Nonås på vei med skorsteinen på MF «Folgefonn». Foto: Privat

Nonås driver nettbutikk for fergeentusiaster, og har bidratt til restaurering av flere ferger. Hjemme har han hus og hage fylt opp av fergeeffekter. Aller flest fra Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD), det gamle Hordalands-transportselskapet som ble stiftet allerede i 1880.

Og nå har Nonås fått kronen på verket i samlingen. Da HSD-fergen MF «Bjørnefjord» skulle til Stord for å hugges i høst, fikk han nemlig ta skorsteinen med seg hjem.

– For oss HSD-interesserte er HSD-rosetten nærmest hellig. Jeg har samlet på en del rosetter opp gjennom årene, og på skorsteinen kommer denne svært godt til sin rett, sier Nonås til lokalavisen Tysnes.

Intimkonsert

Skorsteinen ble som seg hør og bør fraktet med ferge. Nå er den plassert i hagen. Nonås har planer om å lyssette den, og kanskje også gjøre den om til et lite HSD-museum, noe han mener det er på høy tid at noen oppretter.

Dessuten har han snakket med lederen for festivalen Tysnesfest om å arrangere intimkonsert inne i skorsteinen til sommeren. Men det viktigste er å ta vare på minnene fra HSD, som i 2006 fusjonerte med Gaia.

– Jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av hva jeg skal bruke den til. Hovedsaken er å være med på å holde samferdselshistorien ved like, sier Nonås til NRK.

VED KAI: MF «Bjørnefjord» ved kai i Bergen i 1986. Nå har skorsteinen havnet i en hage i Fusa. Foto: Harald Sætre

– Helt spesiell interesse

Nonås er langt fra den eneste HSD-entusiasten i Hordaland.

– Jeg tror vi er oppe i ni gamle HSD-båter som er tatt vare på både av frivillige og kommersielle, noe som er helt spesielt, sier fergebokforfatter Harald Sætre.

– Både jeg og forlaget var overrasket over hvor godt bøkene solgte. Folk i Bergen og Hordaland har stor interesse for det maritime, og interessen for HSD er helt spesiell, uten at jeg fullt ut kan forklare hvorfor.

Les også: Ferjeentusiasme vart til ferjebok

MF «Bjørnefjord» ble bygget i Haugesund i 1962, og var første bilferge mellom Os og Stord. Den er den første HSD-fergen som hugges i Norge.

– Slik sett er dette en ganske historisk skorstein, sier Sætre.

Han sier HSD alltid har vært kjent for å bygge fine båter.

MF «Bjørnefjord» Ekspandér faktaboks Byggeår: 1962

Verft: Brødrene Lothe A/S Flytedokken, Haugesund (# 17

Brutto RT: 343

Netto RT: 132

Personbilkapasitet: 27

Motor: 2x3 syl. 2T EV DM (Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset), 750 brutto HK Historie 1962: Levert som «Bjørnefjord» til HSD, Bergen

1988: Seld til Polarlaks A/S, Husvær/Sandnessjøen. Omdøypt «Aunfjell».

1992: Seld til Polarlaks II A/S, Husvær/Sandnessjøen. Fekk attende namnet MF «Bjørnefjord» og vart nytta som forstasjon for eit oppdrettsanlegg.

2010: Seld til entusiastar i Kvinnherad.

2016: Hugges på Stord.

KJØPTE MF «BJØRNEFJORD»: – Formålet med dette kjøpet er å få starte en klubb eller forening og sette fergen i stand til slik den var da den var ny, sa Johan Brigtsen til NRK da han kjøpte fergen i 2010. Slik ble det ikke. Foto: Bjarne Eldevik / NRK

– Jeg har laget skorsteinsmerkene

Johan Brigtsen, som kjøpte MF «Bjørnefjord» i 2010, forteller at han brukte en million kroner på å pusse den opp, før han grunnet sykdom ikke hadde mulighet til å fortsette.

– Det er synd at det bare er skorsteinen, og ikke hele båten som blir tatt vare på. Det er en tragedie at den blir hugget, synes Brigtsen.

Brigtsen sier han etter at han kjøpte MF «Bjørnefjord» laget HSD-rosettene på skorsteinen Nonås har i hagen.

– Skorsteinsmerkene laget med mine egne hender når fergen lå i Odda. De er helt like originalen, forteller han.