– Dette kunne gått langt verre, sa avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen, etter at en kvinnelig bilist torsdag i forrige uke krasjet med en flere hundre kilos tung tunnelventilator.

Viften falt ned fra taket i Lyderhorntunnelens østgående løp på rv. 555 i Bergen. Veien er hovedvei mellom Bergen og Askøy og Sotra, og er sterkt trafikkert.

Vikane forsikret imidlertid om at «det er trygt å ferdes i tunnelene våre».

Men etter å ha sjekket de andre viftene i tunnelen sent i går kveld, ringte Vegvesenets elektroentreprenør Vegtrafikksentralen med følgende beskjed:

– De var inne i tunnelløpet og sjekket tilstanden, og har funnet ut at de må ta ned alle viftene, rett og slett, sier trafikkoperatør Jahn Marøy ved Vegtrafikksentralen.

– Alle ventilatorene demonteres

Klokken 01.12 natt til fredag meldte Vegtrafikksentralen at tunnelen blir stengt på ubestemt tid i retning sentrum grunnet «prekært vedlikeholdsarbeid».

– De har begynt å demontere alle ventilatorene, og skal skifte dem ut. Vi vet ikke når de er ferdige, men de skal holde oss orientert utover dagen, sier Marøy.

– De skulle ikke montere alle de nye viftene nå, men nok til at det er forsvarlig å kjøre gjennom tunnelløpet, sier han.

I 09.30-tiden melder Vegtrafikksentralen at tunnelen blir stengt gjennom helgen, og gjenåpner mandag.

LØSNET FRA FESTET: På dette stedet i Lyderhorntunnelen på rv. 555 hang ventilatoren som falt ned. Foto: Statens vegvesen

Planla oppgradering

Tunnelens vestgående løp har i lengre tid vært nattestengt grunnet planlagt vedlikeholdsarbeid, der viftene er blant det som er skiftet ut.

Tilsvarende arbeid var planlagt å starte i det østgående løpet, der viften falt ned, senere denne måneden. I stedet blir utskiftningen av viftene nå gjort umiddelbart.

Vegvesenets ulykkesgruppe rykket ut etter hendelsen i forrige uke, der den kvinnelige bilisten ble lettere skadd.

De konkluderte med at et mekanisk brudd i viftens rotor hadde medført vibrasjoner som til slutt førte til at den løsnet fra festet og falt ned.

– Dette var umulig for oss å oppdage, sa avdelingsdirektør Vikane.

LANGE KØER: Dette bildet er tatt på Askøybrua litt over klokken 07 fredag morgen. Køen står også over Sotrabrua. Foto: Christian Lura / NRK

Lange køer inn til Bergen

Tunnelstengingen kan føre til trafikktrøbbel fra Sotra og Askøy mot Bergen fredag morgen.

– Bilistene må kjøre en fem-ti minutters omvei om Loddefjord. Det kan nok bli noe køer, men det hjelper trolig på at det er høstferie, sier Marøy.

Klokken 07 blir det imidlertid meldt om kø som står til langt bak Sotrabrua, og køer også over Askøybrua.