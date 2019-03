Vi kjøper mer usunn mat i selvbetjente kasser

Etter at de selvbetjente kassene rullet inn i butikkene for et par år siden, har salget av usunne varer gått opp, viser ny forskning fra NHH.

– Jeg tror en viktig forklaring er at vi opplever det som litt flaut å kjøpe alle disse usunne varene, og at vi derfor synes det er lettere å ta med oss chips og brus når vi går i en automatisk kasse, forteller Andreas Olden, doktorgradstipendiat ved institutt for foretaksøkonomi til NHH Bulletin.

FLAUT: – Vi opplever det nok som litt flaut å kjøpe alle disse usunne varene, forteller Andreas Olden Foto: Helge Skodvin

Olden har i sin studie sammenlignet handlemønsteret i butikker med selvbetjente kasser med butikker uten, og funnene er tydelig.

– Når butikker innfører selvbetjente kasser, øker salget av potetgull, brus, godteri og andre typer usunne varer relativ til andre produkter, som melk, forteller han.

Slipper å se den som sitter i kassen i øynene

Johanna Osmundsen bruker ofte de selvbetjente kassene når hun handler matvarer, og forteller at hun tror på at handlemønsteret kan endre seg i disse kassene.

LAVERE TERSKEL: Det er kanskje lettere å handle usunne varer når man slipper å se de som sitter i kassen i øynene, tror Johanna Osmundsen. Foto: Kaja Hauge / NRK

– Terskelen er kanskje litt lavere for å kjøpe en brus eller sjokolade på en tirsdag når man slipper å se dem som sitter i kassen i øynene.

– I tillegg går det raskere å bruke de selvbetjente kassene. Du kan enkelt ta med deg en cola fra butikken veldig raskt, smiler hun.

Populære

Rema 1000 Nygårdsgaten i Bergen innførte selvbetjente kasser for et par måneder siden. Kjøpmann Knut André Sagstad forteller at kassene er populære.

POPULÆRE: Kjøpmann ved Rema 1000 Nygårdsgaten, Knut André Sagstad, forteller at de selvbetjente kassene er populære blant kundene. Foto: Kaja Hauge / NRK

– Nesten 40 prosent av vår totale omsetning går igjennom de selvbetjente kassene, forteller han, og understreker at de ikke legger seg opp i hvilke varer kundene handler.

Norske innkjøpsvaner

Andreas Olden tror at de norske innkjøpsvanene kan være en årsak til at vi foretrekker de selvbetjente kassene.

– Nordmenn har en tendens til å gjøre innkjøp veldig ofte, og vi går i samme butikk hver gang. Det er gjerne en butikk nær der vi bor, så det blir svært mye gjentatt interaksjon med betjeningen og menneskene i nabolaget. Når personen i kassen i tillegg er et kjent ansikt, kan dette gi en ubehagelig følelse av å bli observert, forteller han til NHH Bulletin.