VG: Fengsel frykta at drapssikta (17) hadde rømt

Politiet rykka ut med fleire politipatruljar då det måndag kveld kom meldingar om at ein innsett i Bjørgvin fengsel i Bergen var borte.

Det var frykta at ein fange frå ungdomsavdelinga var på rømmen, men etter ei kvarter vart den innsette funnen igjen innafor fengselsgjerdene.

VG skriv at fangen som forsvann for fengselsbetjentane var den sikta 17-åringen etter Varhaug-drapet. Fengselsleiinga vil ikkje bekrefta opplysningane ovanfor NRK i dag.

– Vi beklagar det som har skjedd. Fengselet går no gjennom interne rutinar og kontroll for at dette ikkje skal skje igjen, seier assisterande fengselsleiar Per Erik Omdal til NRK.

17-åringen sit i varetekt i ungdomsavdelinga i Bjørgvin fengsel, sikta for drap på 13 år gamle Sunniva Ødegård på Jæren i Rogaland.

Mista oversikta

NRK har snakka med 17-åringen sin forsvarar, Tor Inge Borgersen. Han er ikkje kjent med hendinga i Bjørgvin fengsel i går kveld.

Politiet rykka ut med fem-seks patruljebilar og sjekka mellom anna bilar som passerte ved Breisteinskrysset på E39 i Åsane. Aksjonen vart avslutta klokka 20.20.

NRK får opplyst av Bjørgvin fengsel at det vart slått full alarm då fangen var borte. Etter ti til 15 minutt hadde dei kontroll på 17-åringen igjen.

Kom seg over gjerde

Han vart funnen igjen på uteområdet.

Fangen skal ha forklart at han ikkje hadde tenkt å rømme, men at han ville gøyme seg.

– Vi har både eit indre og eit ytre gjerde i fengselet og han kom seg over eit indre gjerde. Vedkommande var inne på fengselsområdet heile tida, presiserer Omdal.