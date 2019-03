Veton Berisha i Bergen

Fotballspiller for den østerrikske klubben Rapid Wien, Veton Berisha fra Egersund, ble hentet på Flesland av sportssjef i Brann, Rune Soltvedt fredag kveld, melder BA. Berisha uttaler til BA at han er i Bergen for å spille for Brann. Soltvedt har ikke bekreftet overfor avisen om Berisha skal signeres til Brann.