Vet ikke om ras traff Bergensbanen

Bergensbanen er stengt for trafikk, etter at det har gått et ras mellom Haugstøl og Finse. – Vi har stengt banen etter at politiet ba oss om det. Men vi vet ikke om raset direkte har rammet Bergensbanen, sier pressevakt Harry Korslund i Bane NOR. Han tror det blir vanskelig å finne alternativ transport over fjellet, på grunn av utfordrende værforhold i området.