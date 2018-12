Vet ikke hvordan «Northguider» ligger

Arne Birkeland er daglig leder i rederiet Opilio Hordaland, som eier tråleren «Northguider». Tråleren gikk på grunn i Hinlopenstredet nord på Svalbard fredag.

Rederen sier at signalet fra båten har forsvunnet og at de derfor ikke vet hvor og hvordan båten ligger.

– Reservebatteriet på sporingssystemet har gått ut. Båten ligger nok sannsynligvis på samme plass, sier Birkeland.

Sporingssystemet nede

Rederen sier at de vil sende ut helikopter søndag, hvis været er bra nok, for å undersøke området.

– Da vil vi se hvordan tråleren ligger og hvilket fartøy som er best egnet til å ta den fra grunn, Sier Birkeland.

– Vet du om den fortsatt flyter?

– Nei, men det regner jeg med. Fremover vil det være fullt fokus på å berge båten. Vi vil sende opp forsvarets båt KV Svalbard så raskt som mulig. Det er den båten som er desidert best rigget for et slikt oppdrag, sier Birkeland.

KV Svalbard vil sannsynligvis seile opp til Svalbard fra kystvaktbasen på Sortland i løpet av neste uke.

RØRT: Arne Birkeland er rørt og takknemlig for at de 14 personene om bord på båten er i god behold. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Trodde det var en øvelse

Da skipsreder Arne Birkeland fikk telefon fra skipperen på «Northguider», trodde han først det var en øvelse. Så hørte han skipperens stemme i telefonen.

– Jeg visste jo hvor mannskapet var og vi opererer i ekstreme områder. Vanlige folk kan egentlig ikke forstå hvor dramatisk værforholdene skifter der oppe. Den ene halvtimen er det fint vær og neste halvtime blåser det storm og er minus 20 grader, sier Birkeland.

Tre og en halv time gikk før Birkeland fikk en ny telefon fra skipperen. Alle 14 om bord var berget. Aldri før har tiden gått saktere, forteller han.

– Det var helt utrolig å få den beskjeden. Jeg vet hvor tøft havet kan være. Jeg er rørt av situasjonen og takknemlig overfor de flinke redningsmannskapene, sier en tydelig beveget Birkeland.

Mannskapet kom fra den dramatiske hendelsen med frostskader og bristet ribbein. Birkeland sier han ikke vet noe mer om årsaken til ulykken ennå.

– Hovedoppgaven vår er nå å ta vare på dem som var involvert og å få berget fartøyet. Det blir spekulasjoner fra min side å gå inn på dette nå. Gjengen som var om bord er inne ti avhør i dag, sier han.