Vestland: Kan bli semje i kveld

Den store valvinnaren Sp har sidan valnatta forhandla med Ap, KrF, SV, MDG om ein plattform som sikrar partia 38 av dei 65 mandata i fylkestinget i Vestland. – Ingenting er klart før alt eventuelt blir klart. Alle partia må kjenna på gjennomslag og det er eit ønske at dei partia som er gått saman finn igjen politiske sigrar i dokumentet, seier Tor André Ljosland, medlem i KrF sitt forhandlingutval, til NRK onsdag kveld. Til BT seier MDG sin toppkandidat Natalia Golis at ein avtale er nært føreståande. – Me håpar det lukkast, seier Ljosland til NRK.