Vestland Frp vil overta styringen av Bergen Frp etter interne konflikter

Dette ble bestemt på et styremøte mandag.

– Det er mange grunner, men stort sett de interne konfliktene som gjør at fylkesstyret i Vestland Frp ber sentralstyret om å få overta aktiviteten i Bergen, sier fylkesleder Gustav Bahus.

– Målet er å få slutt på de interne konfliktene, så vi kan legge tiden for krangel bak oss.

– Er lokallaget dermed lagt ned?

– Jeg vil ikke kalle det nedlegging. Vi sier heller ikke at vi har satt Bergen Frp under administrasjon. Vi ønsker å starte med blanke ark og bygge lokallaget opp igjen fra grunnen.

Vraket toppkandidaten

Bergen Frp har i lengre tid vært preget av indre konflikt. Frp-kilder NRK har snakket med tirsdag, kaller situasjonen i lokallaget for «en suppe» og «jævlig ille», men det er få som vil snakke åpent.

I fjor høst var det en opprivende nominasjonskamp i lokallaget, der Gjermund Hagesæter tapte mot Tor Woldseth.

I år har en konflikt rast innad i lokallagsstyret og i bystyregruppen. Mangeårig gruppeleder Woldseth unngikk så vidt mistillitsforslag.

I gruppemøtet 19. september, like etter valget, tapte Woldseth gruppelederjobben mot lokallagsleder Christoffer Thomsens samboer Marte Monstad.

Før møtet hadde et stort flertall i styret erklært Thomsen inhabil i å være med på å bestemme om Woldseth skulle bli gruppeleder. Årsaken var kjæresteforholdet til Monstad. Men Frp sentralt avgjorde likevel at Thomsen var habil og kunne stemme i valget på gruppeleder.

LEDERPARET: Lokallagsleder Christoffer Thomsen ble erklært habil og stemte deretter på sin samboer Marte Monstad under valget av ny gruppeleder for Bergen Frp. Foto: Ingvild Ulset / NRK

I slutten av oktober forlot to av partiets medlemmer et styremøte i protest etter at Thomsens stemme ble avgjørende for at Monstad fikk en betalt stilling på 50 prosent i bystyret.

Et brev signert åtte Frp-ere med verv i Bergen Frp ble for noen uker siden sendt til styret i Vestland Frp. I brevet pekte brevskriverne på det de mener er Thomsens brudd på Frps retningslinjer og argumenterte for at han må ekskluderes fra partiet.

Søviknes er taus

Andre nestleder i sentralstyret, Terje Søviknes, sier styret ikke har en kommentar til saken. Han henviser til fylkesleder Bahus.

– Sentralstyremøtet i desember skal behandle forespørselen fra fylkeslaget. Inntil da legger lokalstyret ned aktiviteten sin, sier Bahus.

– Vi har fått oversendt brevet i dag, og skal ta det til behandling. Vi ser hvordan saken står når vi kommer så langt som til sentralstyremøtet, sier Søviknes til NRK.

Tier om tillit

Fylkeslederen sier bystyregruppen er ikke involvert i dette spørsmålet.

– Dette handler om styret i Bergen Frp.

– Har fylkeslaget tillit til noen av dem som sitter i styret i Bergen Frp?

– Vi går ikke inn i om vi har tillit eller ikke til enkeltpersoner. Det vesentlige er å få opp tilliten til partiet.

– Er det mulig etter alt bråket som har vært?

– Det er det nok. Det er stort behov for Frp i Norges nest største by.

Styreleder Christoffer Thomsen i Bergen Frp vil ikke kommentere saken overfor NRK. Heller ikke Tor Woldseth ønsker å si noe om den siste utviklingen.