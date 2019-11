Vestland får 182 millionar kroner

Vestland fylkeskommune får 182 millionar kroner for å overta oppgåver og utstyr som Vegvesenet ikkje treng. Beløpet tilsvarer 163 stillingar. Fylkesrådmann Rune Haugsdal seier det er uklart om dette er nok til å dekka faktiske kostnadar. –Samstundes er me litt urolege for å få utstyr Vegvesenet ikkje treng sjølv, sa Haugsdal til finansutvalet som i føremiddag drøftar budsjettet for 2020.