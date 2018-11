Verdsrekorden er godkjent

Bjørn Tore Taranger har fått godkjent verdsrekorden for lengste distanse på ei tredemølle på 24 timar. Ultraløparen frå Bergen sprang 264,55 kilometer på eit døgn i oktober i år. No har Guinness World Records stadfesta at rekordforsøket er godkjent.