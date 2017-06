Verdens største plattform i sitt slag har ankommet Norge

Søndag morgen kom tungløftfartøyet «Dockwise Vanguard» inn til Høylandsbygd i Kvinnherad. Med seg hadde gigantskipet understellet til verdens største «spar»-plattform, en plattform som flyter på rør.

– Vi hadde håpet at de skulle klare det innen kontortiden på fredag, men det ble for mye motvind på den siste delen av reisen, forteller pressetalsmann i Statoil, Eskil Eriksen, til NRK.

Det gigantiske understellet veier 46.000 tonn, er 200 meter langt og 50 meter i diameter, og skal etter hvert installeres på Aasta Hansteen-feltet utenfor Bodø, der Statoil skal produsere gass.

– Dette er verdens største spar-plattform og den første i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Eva Sleire i Statoil.

AASTA HANSTEEN: Plattformens understell skal stikke 160 meter ned i vannet, og forankres med fibertau og kjetting festet i sugeankre på havbunnen på ca. 1260 meters dyp. Foto: Illustrasjon: Statoil

Stikker 160 meter ned

Plattformen er altså den første flytende spar-plattformen på norsk sokkel.

Understellet har ankommet etter en to måneder lang transportetappe over 14.500 nautiske mil fra verftet i Sør-Korea.

Det skal etter hvert stikke 160 meter ned i vannet, og forankres med fibertau og kjetting festet i sugeankre på havbunnen på ca. 1260 meters dyp.

Men først skal plattformen ferdigstilles i Sunnhordland.

Se Statoils animasjonsvideo av operasjonene som skal utføres i Sunnhordland i sommer. Du trenger javascript for å se video. Se Statoils animasjonsvideo av operasjonene som skal utføres i Sunnhordland i sommer.

Begeistret statsråd

I juli skal understellet snus på høykant i Klosterfjorden, en operasjon som er ventet å ta rundt ti dager, før det taues til Digernessundet utenfor Stord.

BEGEISTRET: – Dette er ingeniørkunst av ypperste klasse, mener olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). Foto: Statoil

Der skal Kværner Stord sammenkoble understellet med plattformdekket, som kommer senere fra verftet Hyundai-Heavy Industries i Sør-Korea.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) var på plass i båt sammen med NRK da plattformen ankom Kvinnherad søndag. Han var svært begeistret for det massive synet i fjorden.

– Dette er ingeniørkunst av ypperste klasse. For meg er dette et symbol på at norsk olje- og gassindustri har en lys fremtid, sier han.

Se Statoils video av byggingen i Korea. Du trenger javascript for å se video. Se Statoils video av byggingen i Korea.

Satser på produksjon mot slutten av 2018

Etter operasjonene i Sunnhordland, skal plattformen taues til Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet.

Per Rusås i Statoil Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

– Forhåpentligvis kommer plattformen i produksjon i fjerde kvartal i 2018, sier Statoils prosjektleder Per Rusås til NRK.

Aasta Hansteen-feltet ligger i Vøring-området, ca. 300 kilometer vest for Bodø. Funnet ble gjort i 1997. Den 480 kilometer lange Polarled-rørledningen skal føre gassen til Nyhamna i Møre og Romsdal.

Aasta Hansteen-feltet skal driftes fra Harstad. Forsyningsbasen plasseres i Sandnessjøen, og helikopterbasen i Brønnøysund.

Fakta om Aasta Hansteen-feltet Ekspandér faktaboks Gass- og kondensatfelt i Norskehavet, 140 km nord for Norne og vel 300 km vest for Bodø. Oppkalt etter kvinnesakskvinnen, maleren og forfatteren Aasta Hansteen (1824-1908). Totale utvinnbare reserver er anslått til om lag 47 milliarder standardkubikkmeter (Sm3) gass og 0,8 milliarder Sm3 kondensat.

Aasta Hansteen-feltet skal driftes fra Harstad, Statoils nye driftsområde i nord. Forsyningsbasen plasseres i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund.

Aasta Hansteen-feltet ble funnet i 1997. Det forventes å starte produksjon i 3. kvartal 2017. Investeringene i Aasta Hansteen-feltet er anslått til 30,1 milliarder kroner, mens investeringene i Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt er anslått til 24,1 milliarder kroner.

Feltet er planlagt utbygd med en flytende produksjonsplattform knyttet til brønner på havbunnen. Gassen går rett fra feltet med rørledningen til Nyhamna.

Spar-plattformen er en spesialplattform, og den første på norsk sokkel.

Årlige driftskostnader er anslått til 950 millioner kroner i 2012-kroner. Operatører er Statoil Petroleum AS (75 %), OMV (Norge) AS (15 %) og ConocoPhillips Skandinavia AS (10 %) Kilde: NTB