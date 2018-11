Verdens største pepperkakeby åpnet

Verdens største pepperkakeby ble åpnet i Sentralnadet i Bergen lørdag. Ordfører Marte Mjøs Persen stod for den høytidelige åpningen. Det er 28. gang det er pepperkakeby i Bergen. Byen er åpen alle fager frem mot jul. Arrangøren Bergen Sentrum AS opplyser at inntektene går til gode formål blant barn.