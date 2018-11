Verdens beste oster går rett i søpla etter oste-VM

Det er arrangøren av Oste-VM som bekrefter at mye ost må kastes etter konkurransen i Grieghallen i helgen.

– Det oppleves for mange som litt spesielt. Det er en del av EU sitt regelverk som vi må forholde oss til. Det er trist og dumt å se at så mye ost blir kastet bort, sier arrangør Bernt Bucher-Johannessen til TV 2.

Altfor mye ost

Han forklarer at problemet oppstår med måten konkurransen gjennomføres på, samt at flere av deltakerne har levert for store mengder ost.

Ettersom dommerne i ostekonkurransen ikke skal vite noe på forhånd og ostene skal framstilles anonymt må den skjæres opp og plasseres ut på mange bord.

SMAKSTEST: Dommere smaker på ost under VM i Grieghallen. Nå skal mye av osten kastes. Foto: Marit Stensby / NRK

I alt 3472 oster deltok under årets VM og det var den norske Fanaost fra Bergen som vant den gjeveste prisen.

Nå som festen er over, er det fremdeles mye ost igjen, men all utenlandsk ost som ble vist fram i Bergen blir nå tatt hånd om av avfallshåndteringen i byen. Den vil i stedet bli omdannet til fjernvarme for Bergens husholdninger.

– Burde hatt en plan

En av dem som reagerer på at osten kastes, er Mette Nygård Havre, som står bak bloggen «Spis opp maten».

– Hvorfor er det ikke lagd en plan for dette før VM? spør hun på sin Instagram-konto.

Hun mener det hadde vært mulig å planlegge bedre og be deltakerne om å ikke ta med så mye ost, når en ser hvor mye som vil bli kastet.

– En ting er matsvinnet, men tenk også på all den tiden og kjærligheten som ligger bak hver eneste ost, og så skal de bare kaste dem, sier Havre til NRK.

Strenge regler

Mattilsynet svarer at det er strenge regler for matvarer som inneholder animalske produkter, altså det som kommer fra dyr.

– Hvis osten kommer utenfor EU har de ikke lov til å selge den videre på grunn av regler innad i EU. De som er fra EU, trenger de ikke å kaste, sier avdelingssjef Aslaug Sandvin i Mattilsynet til TV 2.

I alt 175 norske oster deltok også under konkurransen.

Disse ostene blir derimot ikke kastet, men delt ut som smaksprøver eller gitt til Kirkens Bymisjon.