Verdens beste ost revet ut av butikkhyllene

Under oste-VM i Bergen sist helg ble «Fanaost» kåret til verdens beste ost. Nå er osten utsolgt i hele Norge.

– Vi ble tom for Fanaost allerede klokken 10 lørdag morgen, forteller Viktoria Grimen, osteansvarlig på Meny Oasen i Bergen.

Butikkjeden solgte mer enn 300 kilo Fanaost etter at den på fredag ble kåret til verdensmester. Grimen sier til NRK at hun regner med at etterspørselen vil mangedobles etter VM-tittelen.

– Jeg tror jeg kommer til å selge alt jeg får inn.

Dette er ikke første gang Fanaosten vinner et mesterskap. Osten vant NM i både 2016 og 2017. I fjor fikk den med seg en bronse fra VM i klassen for halvfaste lagrede oster.

VERDENSMESTER: Fredag ble Fanaost kåret til verdens beste ost under oste-VM i Bergen. Foto: Mette Anthun / NRK

– Fikk 150 meldinger på én dag

Det har vært hektiske dager for ostebonde Jørn Hafslund ved Ostegården på Breivik gård på Krokeide. Her lager han det som nå er verdens beste ost.

Allerede første dagen etter VM-seieren fikk han 150 tekstmeldinger.

– Facebook-profilen har jeg ikke turt å åpne enda, forteller han.

OSTEGÅRDEN: Jørn og Ruth Hafslund lager Fanaost på Breivik gård på Krokeide. Foto: Mette Anthun / NRK

Klarer ikke møte etterspørselen

Det tar tid å lage vellagret ost. Modning kan ikke trylles frem sier ostebonden.

– Vi klarer kanskje å møte bare fem til ti prosent av etterspørselen. Så vi må spille kortene riktig.

Jørn og ektefelle Ruth Hafslund forteller at suksessen gir nye utfordringer. De må blant annet bygge et større lager for å kunne øke produksjonen av den populære osten.

– Vi må også vurdere om vi skal gå ned på produksjonen av andre oster, for å prioritere Fanaosten.

TRENGER Å MODNE: Jørn viser frem Fanaost som ble laget i sommer. De fleste ostene skal modne frem til neste sommer. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Vil prioritere gamle kunder

Da paret startet med osteproduksjon i 2006 hadde de aldri sett for seg en slik utvikling, forteller Ruth Hafslund.

– Min drøm var å få til en ost vi selv var fornøyd med, og kanskje selge litt, sier hun.

Selv om det nå renner inn med forespørsler, ønsker de likevel å prioritere kundene som har støttet dem opp gjennom årene.

– Vi har en del ost på lager som vi vil begynne å kutte opp. De vil vi selge til gamle kunder.

Paret ser på seg selv som et lite ysteri som driver med lokalproduksjon.

– Vi skal forsøke å møte etterspørselen, men vi skal ikke glemme hvem vi er og hva vi begynte som.