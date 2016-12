– Vi venter store nedbørsmengder det kommende døgnet, midte og indre strøk er særlig utsatt. Vi har en front som ligger like nord for Stad, og den beveger seg sakte sørover og legger seg over Vestlandet i morgen, sier vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutt.

I Hordaland er det trolig Samnanger og områder i indre strøk av fylket som vil få mest nedbør, forteller meteorologen.

Her er hele OBS-varselet fra Yr:

Rogaland

Fra fredag morgen ventes lokalt store nedbørmengder i midtre og indre strøk nord for Stavanger, 60–100 mm på 24 timer.

Hordaland og Sogn og Fjordane

Fra sent i ettermiddag eller i kveld torsdag ventes lokalt store nedbørmengder, først i nord, 60–100 mm på 24 timer.

Helgeland, Saltfjellet og Salten

Fredag ventes store nedbørmengder, lokalt 40–70 mm på 24 timer, mest på Helgeland

Stormfull nyttårsaften

I Møre og Romsdal og i Trøndelag er det ventet periodevis full storm fra sørvest, både fredag og lørdag. Det er også meldt om regn og snø over 700–900 meter.

Været i fylkene vil trolig roe seg noe på kvelden nyttårsaften, ifølge Meteorologisk institutt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Best vær på Østlandet

Østlandet og Finnmark er områdene som ventes å slippe unna uværet i nyttårshelgen. Sør for Dovre og nedover mot østlige deler av landet vil det bli både opphold og klarvær.

– Det ser ikke ut som det blir skyer, og det vil bli lite vind og tåke, sa vakthavende meteorolog Ida Fossli ved Meteorologisk institutt til NRK onsdag ettermiddag.