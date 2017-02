Venter godvær hele uken – men det er bare én hake

Det er meldt strålende vær for store deler av Norge neste uke. Både for Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge blir det vårstemning, skal vi tro meteorologene.

Kun på Østlandet vil solen glimre med sitt fravær.

– Det ligger et høytrykk over Finland og Baltikum, som styrer været. Det gir tørrere forhold og fralandsvind for Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, mens det blir mer pålandsvind østafjells, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan i Meteorologisk Institutt.

Rekordmange samlet på Fløyen

Allerede søndag fikk bergenserne en forsmak på godværet. Om lag 3.000 barn og voksne var samlet på Fløyen til den årlige «Kom deg ut»-dagen, noe som er ny rekord.

– Med dette fine været så måtte vi komme oss ut i dag, Iselin Dal, som hadde tatt turen med barnevogn opp på Fløyen.

Her var det grilling, bueskyting og rebusløp på agendaen.

– Vi ønsker å få flest mulig familier ut i naturen, og prøve mange kjekke aktiviteter, sier Synnøve Bernes i Den Norske Turistforening.

3.000 samlet på Fløyen

Frykter «giftlokk»

Men selv om været til uken blir bra, kan temperaturene bli lave. Meteorolog Granan frykter at denne kulden er gunstig for værfenomenet inversjon. Det øker sjansen for at det beryktede giftlokket over Danmarks plass kommer tilbake.

– Det kan bli dårlig luft i Bergen. Inversjon gjør at kald luft samler seg i bånn, og det er mindre luft i høyden. Når Bergen er mellom de fjellene som byen jo er, kan forurensningen fra bilene bli liggende, og at det ikke er så mye bevegelse i luften, sier han.

Likevel er det ikke indikasjoner på dårlig luftkvalitet mandag. Det var varslet høy luftforurensning søndag klokken 20, men det har tilsynelatende latt vente på seg.

Kommunen advarer

Bergen kommune oppfordrer innbyggerne til å følge med på luftkvalitetsvarslingen. De trekker værvarslet mellom tirsdag 7. februar og torsdag 9., hvor det ikke er ventet nedbør.

Disse tre dagene er det stor sannsynlighet for høy luftforurensning, skriver kommunen på sine hjemmesider.

– Tirsdag er det ventet litt vind og liten sannsynlighet for lange perioder med høy luftforurensning. Onsdag og torsdag er det mindre vind og stor sannsynlighet for høy luftforurensning.