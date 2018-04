Ventar lange køar første påskedag

Trafikken er allereie i ferd med å bygga seg opp i samband med påskeheimreisa (biletet viser påsketrafikken i fjor). Klokka 14.45 melder Vegtrafikksentralen om tendensar til kødanningar ved Trengereid på E16. – Det er litt auke og tendensar ved Trengereid, men det ser ut til å løysa seg opp, seier trafikkoperatør Lise Kristoffersen. Første påskedag er normalt den «verste» dagen i trafikken, men med dei fine vêrmeldingane for morgondagen, håpar Kristoffersen at fleire ventar med heimfarten. – Eg håpar folk køyrer litt spreidd slik at det fordeler seg utover kvelden. Me veit ikkje korleis det blir, men vil tru at trafikken aukar jamt utover ettermiddagen og kvelden.