Vel ny ordførarkandidat på Stord

Medlemsmøtet i Stord Ap er i gong, ny ordførarkandidat skal veljast. Etter at den populære Stord-ordføraren Harry Herstad (Ap) døydde brått, har Arbeidarpartiet hatt vanskeleg for å avgjere kven dei vil skal ta over ordførarkjeda. Det står mellom Lene Pilskog og Gaute Straume Epland. I kveld må partiet bestemma seg.