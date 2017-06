Veko: – Ikkje aktivitet i Gudvangen

Ekstremsportveko avkreftar at dei har arrangement i Gudvangen onsdag. – Eg har akkurat fått melding om at det har vore ei ulukke. Meldinga eg har fått seier at dette dreier seg om ei basehopparulukke, ikkje ei fallskjermulukke, seier dagleg leiar Sofie Torlei Olsen.