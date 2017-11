Vekka nabolaget og hamna i arresten

Ei kvinne i 50-åra hamna i drukkenskapsarresten etter at ho vekka eit heilt nabolag i Rådal natt til måndag. – Det var mykje bråk, og politiet rykka ut til same adresse to gongar. Kvinna er meldt for ordensforstyrring, fortel operasjonsleiar Eivind Hellesund.