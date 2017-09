Veit ikkje kvifor fiskar døydde

Havarikommisjonen har undersøkt ulukka der ein mann hamna over bord og omkom i Sætevika 23. desember 2016. Mannen var den einaste om bord på fiskefartøyet Alexander. Havarikommisjonen konkluderer i ein ny rapport med at det ikkje er mogleg å kome med ei eintydig forklaring på kvifor fiskaren fell over bord.