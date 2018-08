Veit ikkje kor feilen ligg

Bergen kommune kartlegg framleis omfanget av at uvedkomande fekk tilgang på personinformasjon til 35.000 elevar og lærarar. – Det er for tidleg å seia om feilen ligg hos oss eller hos leverandøren, seier kommunaldirektør Trine Samuelsberg. Leverandøren, Identum, uttalte til NRK onsdag at feilen ligg hos kommunen.