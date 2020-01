Vei åpen etter bybanepåkjørsel

Fv. 582 Bjørnsonsgate på Kronstad i Bergen er nå åpnet for trafikk igjen etter at en person ble påkjørt av bybanen. Nødetatene jobber i Bybanesporet. Trafikk fra Haukeland kan vurdere omkjøring via Møllendalsveien eller fv. 585 mot Bergen sentrum.