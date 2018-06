Vegvesenet straffet flere vogntog

Under en tungtransportkontroll i Bergen sentrum torsdag ettermiddag fikk en sjåfør 8000 kroner i bot for å mangle bombrikke. Vegvesenets kontrollører fant også ting å påpeke på en rekke andre kjøretøy de stoppet: Én ble anmeldt for å mangle yrkessjåførutdanning, én fikk kjøreforbud grunnet gjenstander i frontruten, to kjøretøy hadde oljelekkasjer og ett rustne bremseskiver, mens ett kjøretøy fikk bruksforbud, og firmaet ble anmeldt, grunnet feil bruk av løyve.