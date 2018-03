PÅ KJENDE TRAKTAR: – Det har blitt ein god del turar. Eg har sikkert vore her 20-25 gonger, seier Terje Kåsin, sjåfør i Ølen Betong. Selskapet skulle eigentleg levere 1100 kubikkmeter betong til vegsikringsprosjektet på rv. 13 i Deildo. No viser det seg at behovet var over elleve gonger høgare.

Foto: Tale Hauso / NRK