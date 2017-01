Vegvesenet erkjenner feil

Vegvesenet beklagar at vegprosjektet Askøypakken er blitt langt dyrare enn først antatt. – Det er svært beklageleg at forskjellen frå gamle til nye prisanslag er så stor, seier prosjektleiar Ingrid Setnes til Askøyværingen. Prisen for utbetringane har gått frå 1,6 milliardar til 2,3 milliardar kroner.