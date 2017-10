E39 mellom Bergen og Os er blant de største pågående samferdselsprosjektene på Vestlandet for tiden.

Det gigantiske Rådalskrysset, som får flere nye rundkjøringer og broer, blir det Vegvesenet selv omtaler som «et skikkelig «spaghetti»-kryss».

Prosjektet, som startet i oktober 2015, viste seg etter hvert å bli et trekkplaster for skuelystne. Folk stilte seg rett og slett opp langs anleggsgjerdene for å følge med.

– Det er mange som er interesserte i å se hva som skjer. Det er store maskiner, støping, tunneldrift, og så videre, sier prosjektleder Sverre Ottesen i Statens vegvesen.

Særlig er mannlige pensjonister veldig nysgjerrige. Sverre Ottesen, prosjektleder i Statens vegvesen

Publikums interesse for arbeidet ga Vegvesenet – eller rettere sagt kontrollingeniør Willy Stenbakk – en idé.

– Ved påhogget til Lyshorntunnelen ble det stående igjen en del fjell. Da kom jeg på at vi kunne lage en plass, der folk kan stå og se på mens vi jobber, forteller Stenbakk.

MANNEN BAK PLASSEN: Willy Stenbakk fikk ideen til en plass for skuelystne ved Rådalskrysset på nye E39. Nå står plassen ferdig, oppkalt etter Vegvesenets kontrollingeniør. – En får med seg mye hvis en sitter her en times tid, sier prosjektleder Sverre Ottesen. Foto: John Arnt Nøstdal / NRK

«Willys plass»

Som sagt, så gjort. Willy Stenbakk gikk til ledelsen, fikk selv ansvaret for plassen, og nylig sto den ferdig.

Selvsagt med navnet «Willys plass».

Fra den kan folk stå og se «spaghetti-krysset» bli bygget mellom Råtunnelen og Lyshorntunnelen, som også er nye.

Nye E39 Svegatjørn–Rådal Ekspandér faktaboks Formålet er å etablere et effektivt transportsystem for gods og persontrafikk.

16.250 meter ny E39.

Finansieres med bompenger og penger fra Staten.

Hele strekningne koster 6,20 milliarder kroner med prisnivå fra 2012.

18.000 meter hovedvei.

1.300 meter ny fylkesvei med gang- og sykkelvei.

Oppstart oktober 2015.

Forventet ferdig i 2020. Kilde: Statens vegvesen

Pensjonister og barnehagebarn

Prosjektlederen er storfornøyd med initiativet, og sier han ikke har hørt om maken fra andre veiprosjekter i Norge.

– Vanligvis kommer man ikke så tett innpå, fordi anleggsgjerdet lukker folk ute. Her ligger det godt til rette for at en kan komme helt frem på kanten og se på det som skjer på nært hold, sier Ottesen.

Fra utsiktspunktet kan man følge arbeidet med egne øyne, og sammenligne med en infotavle som viser hvordan krysset skal være når det står ferdig. Plassen har allerede blitt populær blant folk i alle aldre.

– Vi ser at folk som går forbi på gang- og sykkelveien bak her stopper og ser. Særlig er mannlige pensjonister veldig nysgjerrige, og barnehagebarn på tur liker også å se på gravemaskiner, sier Ottesen.

INFORMASJON: På utsiktsplassen er det også en infotavle, der man kan se hvordan krysset blir seende ut i 2022, når nye E39 skal åpne. Foto: Sissel Rikheim / NRK

– En del er grundig lei oss

Vegvesenet har fått mange gode tilbakemeldinger, men påpeker selv at ikke alle setter like stor pris på det langvarige byggearbeidet.

– Det er nok ikke alle naboene som hadde kunnet satt seg ned her og nytt det, akkurat. Det er jo en del som er grundig lei oss. Men sånn blir det når vi bygger i tettbygde strøk, og folk får oss tett på, både i to og tre år, sier prosjektleder Ottesen.

Veien skal etter planen åpnes i 2022. Stenbakk håper ikke det betyr slutten på plassen.

– Jeg må si jeg er veldig kry. Jeg håper Willys plass bli værende, så publikum kan stå her og se på E39 til evig tid, ler kontrollingeniøren.