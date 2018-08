Vega gir opp – ber om å bli solgt

Deyver Vega ønsker å finne seg en ny klubb. Etter at kantspilleren har fått lite spilletid i Brann denne sesongen har han nå gitt opp, skriver BA. 25-åringen fra Costa Rica har spilt 50 kamper for Brann og scoret 12 mål etter at han kom til klubben.