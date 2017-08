Vedtok høring om helsebeslutninger

Komité for helse og sosial i Bergen kommune har i dag vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som skal arrangere en høring om beslutningsprosessene i byrådsavdeling for helse og omsorg. – Alle partier var enige om dette, sier komiteleder Mikkel Grüner (SV, bildet, t.h.), som sammen med Høyre har kritisert byråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF, bildet, t.v.) for innføringen av normtider i hjemmetjenestene og senere i etat for utviklingshemmede.